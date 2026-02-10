Assine
Cilic conquista 600ª vitória na ATP, ficando atrás apenas de Djokovic

10/02/2026 20:40

O croata Marin Cilic, de 37 anos, derrotou o americano Learner Tien na primeira rodada do torneio ATP 500 de Dallas, nesta terça-feira (10), garantindo assim sua 600ª vitória na carreira e se tornando o tenista em atividade com o segundo maior número de triunfos, atrás apenas do astro sérvio Novak Djokovic.

Cilic, atualmente número 61 do ranking mundial, venceu o americano de 20 anos, número 23, por 7-5 e 7-6 (7/4), em uma hora e cinquenta minutos.

Com 21 títulos na carreira, incluindo um US Open em 2014, o ex-número três do mundo demonstrou uma consistência notável no mais alto nível.

Ele ocupa o segundo lugar entre os jogadores em atividade em número de vitórias, mas está bem atrás de Djokovic, de 38 anos, que acumula 1.168 vitórias e recentemente chegou à final do Aberto da Austrália.

Com a vitória desta terça-feira no ATP 500 de Dallas, Cilic ultrapassou seu compatriota e ex-número dois do mundo, Goran Ivanisevic, que alcançou 599 vitórias na carreira.

Tópicos relacionados:

atp tenis usa

