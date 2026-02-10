Assine
Como elimina Napoli nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da Itália

10/02/2026 20:28

O Como garantiu sua vaga nas semifinais da Copa da Itália ao derrotar o Napoli por 7-6 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, na noite desta terça-feira (10). 

Grande surpresa da temporada na Serie A, onde ocupa a 6ª posição com um jogo a menos, o clube lombardo comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas disputará as semifinais pela segunda vez em sua história, após a edição de 1986, quando foi eliminado pela Sampdoria. 

E o herói da classificação foi seu goleiro, o francês Jean Butez, que fez uma defesa crucial na disputa de penalidades.

O primeiro tempo foi movimentado, com as duas equipes apresentando um futebol ofensivo, mas pecando nas finalizações. 

Até que um pênalti foi marcado para o Como após o zagueiro brasileiro Juan Jesus derrubar na área o lateral-direito croata Ivan Smolcic, que se preparava para chutar. 

O meia-atacante Martín Baturina, também croata, converteu a penalidade, dando a vantagem ao clube lombardo (39'). 

Sob uma chuva torrencial, o Napoli empatou logo no início do segundo tempo por meio de Antonio Vergara, que, lançado em profundidade, driblou o goleiro Butez e chutou rasteiro no canto (46').

A equipe do técnico Antonio Conte criou mais oportunidades, sendo a mais clara a cabeçada do zagueiro kosovar Amir Rrahmani, afastada em cima da linha pelo meia argentino Nico Paz (65'). 

A partida então entrou em um ritmo mais cadenciado, como se as duas equipes quisessem arriscar menos no ataque, até o apito final e a disputa de pênaltis, que acabou favorecendo o time de Cesc Fàbregas. 

O Como se junta a Inter de Milão e Atalanta, que já haviam garantido suas vagas nas semifinais na semana passada. 

O último jogo das quartas de final será nesta quarta-feira, entre Bologna e Lazio.

-- Quartas de final da Copa da Itália:

. quarta-feira, 4 de fevereiro

(+) Inter de Milão - Torino 2-1

. quinta-feira, 5 de fevereiro

(+) Atalanta - Juventus 3-0

. terça-feira, 10 de fevereiro

Napoli - (+) Como  1-1 (7-6 nos pênaltis)

. quarta-feira, 11 de fevereiro

Bolonha - Lazio

(+): classificado para a semifinal.

