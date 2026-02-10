Freiburg elimina Hertha Berlim nos pênaltis e vai às semis da Copa da Alemanha
O Freiburg garantiu uma vaga nas semifinais da Copa da Alemanha após derrotar o Hertha Berlim por 5 a 4 nos pênaltis, nesta terça-feira (10), depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.
Após 90 minutos sem gols no Estádio Olímpico da capital alemã, o meio-campista japonês Yuito Suzuki abriu o placar para os visitantes na prorrogação (96'), mas o capitão do Hertha, o atacante Fabian Reese, empatou com um chute de longa distância (104').
Nas penalidades, o goleiro do Freiburg, Florian Müller, defendeu a cobrança do jovem zagueiro Pascal Klemens, garantindo a classificação para sua equipe.
O Freiburg se junta assim a Bayer Leverkusen, campeão de 2024, e Stuttgart (vencedor em 2025) nas semifinais.
No último jogo das quartas de final da Copa da Alemanha será nesta quarta-feira (10). O Bayern de Munique, 20 vezes campeão do torneio, recebe o RB Leipzig na Allianz Arena.
O sorteio das semifinais será realizado em Dortmund no dia 22 de fevereiro, e a final acontecerá no Estádio Olímpico de Berlim em 23 de maio.
