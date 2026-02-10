United arranca empate, Chelsea tropeça e Tottenham perde em casa na Premier League

O Manchester United não conseguiu sua quinta vitória consecutiva, empatando em 1 a 1 com o West Ham nesta terça-feira (10), em Londres, pela 26ª rodada da Premier League.

Além disso, o Chelsea perdeu seus primeiros pontos desde a chegada do técnico Liam Rosenior no empate em 2 a 2 com o Leeds em Stamford Bridge, e o Tottenham e seu técnico, Thomas Frank, veem o futuro como incerto após a derrota por 2 a 1 também em Londres para o Newcastle.

Apesar de não ter saído com a vitória, o empate não foi um mau resultado para o United, que permanece invicto desde que Michael Carrick assumiu o comando da equipe.

Com o ponto somado, os 'Red Devils' ficam na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, à frente justamente do Chelsea (5º).

Na casa do West Ham, o time de Manchester manteve a sequência invicta graças a mais um gol de Benjamin Sesko (90'+6), que já havia sido o herói nos acréscimos contra o Fulham (3 a 2) na semana passada.

Sendo assim, Frank Ilett, torcedor do Manchester United que ficou conhecido por prometer deixar o cabelo crescer até a equipe vencer cinco jogos consecutivos, um desafio que começou em outubro de 2024, terá que esperar mais tempo para visitar o barbeiro.

- Chelsea tropeça -

O Chelsea perdeu pontos pela primeira vez na Premier League desde que Rosenior assumiu o comando, ao empatar em 2 a 2 com o Leeds, depois de estar vencendo por 2 a 0.

Os 'Blues' vinham de quatro vitórias nas últimas quatro rodadas sob a batuta do ex-treinador do Strasbourg, contratado no início de janeiro para substituir Enzo Maresca.

O brasileiro João Pedro (24') e Cole Palmer (58' de pênalti) colocaram o Chelsea em vantagem, mas o time sofreu um apagão na parte final do segundo tempo.

O volante equatoriano Moisés Caicedo cometeu pênalti desnecessário que Lukas Nmecha (67') converteu. Pouco depois, Noah Okafor (73') fez o segundo do Leeds e deu números finais à partida.

- Thomas Frank sob pressão no Tottenham -

Por sua vez, o Newcastle venceu o Tottenham por 2 a 1 e agravou a crise no time londrino, onde a pressão é cada vez maior sobre o técnico Thomas Frank.

Com a derrota, a quarta nas últimas seis rodadas, os 'Spurs', caem para a 16ª posição na tabela, enquanto os 'Magpies' encerram uma série de cinco jogos sem vencer.

Sem poder contar com vários jogadores lesionados, Thomas Frank teve que improvisar um time titular, e a situação ficou pior quando atacante francês Wilson Odobert teve que ser substituído no primeiro tempo.

"Eu entendo a frustração, e é fácil apontar o dedo para mim. Infelizmente, isso faz parte do trabalho. Vou trabalhar dia e noite para reverter a situação, mas isso não é responsabilidade de uma só pessoa", respondeu Frank, enquanto ouvia os gritos dos torcedores exigindo sua demissão.

O Newcastle também perdeu o brasileiro Bruno Guimarães, capitão da equipe, que deixou o campo sentindo dores na coxa.

O time do norte da Inglaterra visitará o Aston Villa no sábado, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, antes de uma longa viagem ao Azerbaijão para enfrentar o Qarabag no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Champions.

O Tottenham receberá seu grande rival, o Arsenal, no dia 22 de fevereiro, na próxima partida da Premier League.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Terça-feira, 10 de fevereiro:

Tottenham - Newcastle 1 - 2

Chelsea - Leeds 2 - 2

Everton - Bournemouth 1 - 2

West Ham - Manchester United 1 - 1

Quarta-feira, 11 de fevereiro:

(16h30) Nottingham - Wolverhampton

Aston Villa - Brighton

Crystal Palace - Burnley

Manchester City - Fulham

(17h15) Sunderland - Liverpool

Quinta-feira, 12 de fevereiro:

(17h00) Brentford - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27

3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9

4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17

6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5

7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5

8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

9. Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2

10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0

11. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2

12. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2

13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3

14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1

15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9

16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17

19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24

20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32

