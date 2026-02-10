Assine
Internacional

United arranca empate, Chelsea tropeça e Tottenham perde em casa na Premier League

10/02/2026 20:28

O Manchester United não conseguiu sua quinta vitória consecutiva, empatando em 1 a 1 com o West Ham nesta terça-feira (10), em Londres, pela 26ª rodada da Premier League.

Além disso, o Chelsea perdeu seus primeiros pontos desde a chegada do técnico Liam Rosenior no empate em 2 a 2 com o Leeds em Stamford Bridge, e o Tottenham e seu técnico, Thomas Frank, veem o futuro como incerto após a derrota por 2 a 1 também em Londres para o Newcastle.

Apesar de não ter saído com a vitória, o empate não foi um mau resultado para o United, que permanece invicto desde que Michael Carrick assumiu o comando da equipe.

Com o ponto somado, os 'Red Devils' ficam na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, à frente justamente do Chelsea (5º).

Na casa do West Ham, o time de Manchester manteve a sequência invicta graças a mais um gol de Benjamin Sesko (90'+6), que já havia sido o herói nos acréscimos contra o Fulham (3 a 2) na semana passada.

Sendo assim, Frank Ilett, torcedor do Manchester United que ficou conhecido por prometer deixar o cabelo crescer até a equipe vencer cinco jogos consecutivos, um desafio que começou em outubro de 2024, terá que esperar mais tempo para visitar o barbeiro.

- Chelsea tropeça -

O Chelsea perdeu pontos pela primeira vez na Premier League desde que Rosenior assumiu o comando, ao empatar em 2 a 2 com o Leeds, depois de estar vencendo por 2 a 0.

Os 'Blues' vinham de quatro vitórias nas últimas quatro rodadas sob a batuta do ex-treinador do Strasbourg, contratado no início de janeiro para substituir Enzo Maresca.

O brasileiro João Pedro (24') e Cole Palmer (58' de pênalti) colocaram o Chelsea em vantagem, mas o time sofreu um apagão na parte final do segundo tempo.

O volante equatoriano Moisés Caicedo cometeu pênalti desnecessário que Lukas Nmecha (67') converteu. Pouco depois, Noah Okafor (73') fez o segundo do Leeds e deu números finais à partida.

- Thomas Frank sob pressão no Tottenham -

Por sua vez, o Newcastle venceu o Tottenham por 2 a 1 e agravou a crise no time londrino, onde a pressão é cada vez maior sobre o técnico Thomas Frank.

Com a derrota, a quarta nas últimas seis rodadas, os 'Spurs', caem para a 16ª posição na tabela, enquanto os 'Magpies' encerram uma série de cinco jogos sem vencer.

Sem poder contar com vários jogadores lesionados, Thomas Frank teve que improvisar um time titular, e a situação ficou pior quando atacante francês Wilson Odobert teve que ser substituído no primeiro tempo.

"Eu entendo a frustração, e é fácil apontar o dedo para mim. Infelizmente, isso faz parte do trabalho. Vou trabalhar dia e noite para reverter a situação, mas isso não é responsabilidade de uma só pessoa", respondeu Frank, enquanto ouvia os gritos dos torcedores exigindo sua demissão.

O Newcastle também perdeu o brasileiro Bruno Guimarães, capitão da equipe, que deixou o campo sentindo dores na coxa.

O time do norte da Inglaterra visitará o Aston Villa no sábado, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, antes de uma longa viagem ao Azerbaijão para enfrentar o Qarabag no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Champions.

O Tottenham receberá seu grande rival, o Arsenal, no dia 22 de fevereiro, na próxima partida da Premier League.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Terça-feira, 10 de fevereiro:

   Tottenham - Newcastle                          1 - 2

   Chelsea - Leeds                                2 - 2

   Everton - Bournemouth                          1 - 2

   West Ham - Manchester United                   1 - 1

  

   Quarta-feira, 11 de fevereiro:

   (16h30) Nottingham - Wolverhampton                  

           Aston Villa - Brighton                      

           Crystal Palace - Burnley                    

           Manchester City - Fulham                    

   (17h15) Sunderland - Liverpool                      

  

   Quinta-feira, 12 de fevereiro:

   (17h00) Brentford - Arsenal                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 56  25  17   5   3  49  17  32

    2. Manchester City         50  25  15   5   5  51  24  27

    3. Aston Villa             47  25  14   5   6  36  27   9

    4. Manchester United       45  26  12   9   5  47  37  10

    5. Chelsea                 44  26  12   8   6  47  30  17

    6. Liverpool               39  25  11   6   8  40  35   5

    7. Brentford               39  25  12   3  10  39  34   5

    8. Everton                 37  26  10   7   9  29  30  -1

    9. Bournemouth             37  26   9  10   7  43  45  -2

   10. Newcastle               36  26  10   6  10  37  37   0

   11. Sunderland              36  25   9   9   7  27  29  -2

   12. Fulham                  34  25  10   4  11  35  37  -2

   13. Crystal Palace          32  25   8   8   9  26  29  -3

   14. Brighton                31  25   7  10   8  34  33   1

   15. Leeds                   30  26   7   9  10  36  45  -9

   16. Tottenham               29  26   7   8  11  36  37  -1

   17. Nottingham              26  25   7   5  13  25  38 -13

   18. West Ham                24  26   6   6  14  32  49 -17

   19. Burnley                 15  25   3   6  16  25  49 -24

   20. Wolverhampton            8  25   1   5  19  16  48 -32

smg/iga/ma/cb/aam

