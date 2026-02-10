Assine
Internacional

Wall Street fecha sem tendência definida

AFP
AFP
Repórter
10/02/2026 19:28

Wall Street fechou nesta terça-feira (10) sem tendência definida, enquanto se aguarda a divulgação de dados sobre o emprego e a inflação nos Estados Unidos, que podem influenciar as decisões do Federal Reserve (Fed, banco central).

O Dow Jones (+0,10%) bateu um novo recorde no fechamento, ao alcançar os 50.188,14 pontos. Já o S&P 500 caiu 0,33%, e o Nasdaq, 0,59%.

Os investidores aguardam a divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos referentes a janeiro, que serão divulgados amanhã. Na sexta-feira, será anunciado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mesmo mês.

"É a calma antes da tempestade", resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments. "Se os números não corresponderem às expectativas, pode haver uma alta ou queda repentina das cotações."

Esses dois indicadores são determinantes para projetar o futuro da política monetária do Fed, explicou o analista. Uma inflação crescente e um mercado de trabalho enfraquecido podem contribuir para uma flexibilização da política monetária.

"Qualquer dado que dê ao Fed a oportunidade de cortar os juros será considerado positivo pelo mercado, mesmo se for pior do que o previsto", disse Sarhan.

Juros mais baixos costumam ser um bom sinal para os investidores, que veem nisso uma possibilidade de aumento do lucro das empresas.

