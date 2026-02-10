Preço do petróleo tem leve queda, atento à situação entre EUA e Irã

Os preços do petróleo tiveram leve queda nesta terça-feira (10), após o impulso provocado pelas tensões entre Washington e Teerã, junto com um apelo à prudência feito pelos Estados Unidos a navios comerciais que se aproximam das costas iranianas.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril recuou 0,35%, a 68,80 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em março, caiu 0,62%, para 63,96 dólares.

"O mercado tenta claramente — como vem fazendo agora diariamente — avaliar a situação entre os Estados Unidos e o Irã", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital. "Por enquanto, estamos assistindo a um vaivém incessante."

Na véspera, os preços do petróleo bruto subiram após a publicação de uma nota do serviço marítimo do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, que advertia os navios próximos às costas iranianas a "permanecer o mais longe possível".

Embora o documento especifique que a recomendação não é nova, "serviu para lembrar o quão rapidamente os riscos podem ser reavaliados", afirma Ole R. Hvalbye, analista da Seb.

"Estamos em alerta (...) e é possível que os preços subam consideravelmente se houver hostilidades", observou Kilduff.

Em caso de escalada militar entre Washington e Teerã, "o cenário catastrófico seria que o Estreito de Ormuz fosse bloqueado", acrescentou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Por ali transita 20% da produção mundial de petróleo bruto.

A atenção do mercado se volta agora para o encontro entre o presidente americano e o primeiro-ministro israelense, previsto para quarta-feira em Washington.

Antes dessa visita, o Irã pediu aos Estados Unidos que resistam às "influências destrutivas" que poderiam descarrilar a retomada das conversas entre os dois países, segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

