'É para vocês', diz patinador americano em homenagem aos pais, falecidos em acidente de avião

O patinador artístico americano Maxim Naumov, cujos pais morreram em um acidente de avião no ano passado, prestou uma homenagem a eles exibindo uma foto ao final de um emocionante programa curto nesta terça-feira (10), nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

A mensagem "Mamãe e papai, isso é para vocês" foi exibida no telão da Milano Ice Skating Arena pouco antes da entrada no gelo do patinador de 24 anos, competindo pela primeira vez nos Jogos Olímpicos.

"Desde o momento em que meu nome foi anunciado durante o aquecimento até eu entrar para patinar, senti a energia, os aplausos... Eu só tinha que aceitar todo esse amor", declarou Naumov.

Para ele, a experiência olímpica inevitavelmente tem um sabor agridoce devido à tragédia familiar que sofreu um ano antes com a morte de seus pais, que também eram patinadores artísticos, em um acidente de avião.

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de duplas em 1994 e treinadores do próprio filho, morreram quando o avião em que viajavam colidiu com um helicóptero militar em Washington, em janeiro de 2025.

Entre as 67 vítimas, estavam 28 membros da comunidade americana de patinação artística, que retornavam de uma competição nacional.

Naumov garantiu vaga para seus primeiros Jogos Olímpicos após terminar em terceiro lugar no Campeonato dos EUA no mês passado.

Executando impecavelmente cada elemento ao som da melancólica melodia do "Noturno nº 20" de Chopin, o jovem patinador conquistou sua melhor pontuação da temporada, 85,65, nesta terça-feira, e se classificou para o programa livre de sexta-feira.

"Sinto que meus pais me guiaram hoje", disse ele após sua apresentação.

