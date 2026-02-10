Assine
Internacional

Ingram substitui o lesionado Stephen Curry no All-Star Game da NBA

10/02/2026 16:44

O ala-armador Brandon Ingram, do Toronto Raptors, vai substituir o astro do Golden State Warriors Stephen Curry, que está lesionado, no All-Star Game da NBA, marcado para domingo, em Los Angeles, anunciou a liga nesta terça-feira (10). 

Selecionado pelo comissário Adam Silver, Ingram, de 28 anos, já havia sido convocado para o Jogo das Estrelas em 2020. 

Nesta temporada com os Raptors, que ocupam a quinta posição na Conferência Leste com um retrospecto de 32-22, ele tem uma média de 22 pontos por jogo. 

Curry, de 37 anos, selecionado para o All-Star Game pela décima segunda vez, ficou de fora dos últimos quatro jogos dos Warriors devido a uma tendinite patelar no joelho direito. 

Esta é mais uma ausência importante de um astro da NBA no Jogo das Estrelas. Ele se junta ao grego Giannis Antetokounmpo e ao canadense Shai Gilgeous-Alexander, MVP da última temporada.

