Cinco cabeças de chave são eliminadas do WTA 1000 de Doha; Swiatek e Rybakina avançam

Cinco tenistas cabeças de chave foram eliminadas do WTA 1000 de Doha nesta segunda rodada (10), incluindo a favorita americana Coco Gauff (4ª), a italiana Jasmine Paolini (6ª) e a russa Ekaterina Aleksandrova (8ª).

Em meio a essa onda de eliminações, a colombiana María Camila Osorio (80ª do mundo) surpreendeu, avançando para as oitavas de final após derrotar a tcheca Katerina Siniakova (44ª) por 6-2, 5-7 e 6-3.

Osorio jogará sua terceira partida na capital do Catar contra a letã Jelena Ostapenko (24ª).

Coco Gauff (5ª do mundo) perdeu para a italiana Elisabetta Cocciaretto (57ª) por 6-4 e 6-2. A americana, que chegou às quartas de final do Aberto da Austrália, já havia se despedido do torneio do Catar na mesma fase no ano passado.

Jasmine Paolini (8ª do ranking da WTA), por sua vez, perdeu pelo mesmo placar para a grega Maria Sakkari (52ª).

Ekaterina Aleksandrova (10ª) foi a terceira das oito principais cabeças de chave, dispensadas de disputar a primeira rodada, a cair em sua partida de estreia no torneio.

A russa não conseguiu superar Jelena Ostapenko (24ª), que também venceu por 6-4 e 6-2, assim como Cocciaretto e Sakkari.

Por outro lado, o dia foi favorável para a polonesa Iga Swiatek: a principal cabeça de chave e número 2 do mundo, semifinalista no ano passado, passou com facilidade pela indonésia Janice Tjen (46ª), a quem derrotou por 6-0 e 6-3.

A cazaque Elena Rybakina (3ª), que no dia 31 de janeiro se sagrou campeã do Aberto da Austrália, também se classificou, ao vencer a chinesa Wang Xinyu (33ª) por 6-2 e 6-4.

--- Resultados do WTA 1000 de Doha, no Catar:

. Simples feminino - Primeira rodada:

Iga Swiatek (POL) x Janice Tjen (INA) 6-0, 6-3

Daria Kasatkina (AUS) x Elise Mertens (BEL) 6-4, 6-0

Varvara Gracheva (FRA) x Linda Nosková (CZE) 6-2, 2-6, 7-5

Maria Sakkari (GRE) x Jasmine Paolini (ITA) 6-4, 6-2

Karolína Muchová (CZE) x Tereza Valentová (CZE) 6-1, 6-4

Elina Svitolina (UCR) x Dayana Yastremska (UCR) 6-1, 6-4

Jelena Ostapenko (LET) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-2

María Camila Osorio (COL) x Katerina Siniaková (CZE) 6-2, 5-7, 6-3

Ann Li (EUA) x Magdalena Frech (POL) 6-3, 6-4

Elisabetta Cocciaretto (ITA) x Cori Gauff (EUA) 6-4, 6-2

Victoria Mboko (CAN) x Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 6-4

Elena Rybakina (CAZ) x Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-4

