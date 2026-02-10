Índia reforça regulação da IA nas redes sociais

A Índia reforçou, nesta terça-feira (10), a regulação da inteligência artificial (IA), ao exigir que as redes sociais sinalizem claramente os conteúdos gerados por IA e que os removam em até três horas quando solicitadas por violação da lei.

As regras alteradas pelo Ministério das Tecnologias da Informação entram em vigor em 20 de fevereiro e têm como alvo os conteúdos "que parecem verídicos (...) ou são suscetíveis de ser percebidos" como tais.

Também instam as redes sociais a adotarem mecanismos automáticos para impedir a difusão de conteúdos ilegais, sobretudo relacionados a crimes sexuais.

Até 20 de fevereiro, o prazo para remover conteúdo que viole a legislação é de 36 horas.

A desinformação através de conteúdos gerados por IA está se difundindo na Índia, o país mais populoso do mundo e com mais de um bilhão de internautas.

Estas novas regras foram anunciadas dias antes de uma cúpula sobre inteligência artificial em Nova Délhi, que contará com a presença de vários dirigentes.

Nos últimos meses, gigantes como Microsoft e Google anunciaram investimentos importantes na Índia, a quinta maior economia do mundo.

