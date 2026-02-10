América do México anuncia contratação por empréstimo do meia Lima, do Fluminense

O América do México anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do meia Lima, do Fluminense, por empréstimo até o final do ano com opção de compra.

No Flu desde 2023, o jogador de 29 anos foi campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca em sua primeira temporada no clube, além da Recopa Sul-Americana de 2024.

No total, foram 168 jogos e 16 gols marcados com a camisa tricolor.

Reconhecido por sua versatilidade e bom passe, Lima chega ao América para ser comandado pelo técnico brasileiro André Jardine e terá a companhia do ex-meia do Palmeiras Raphael Veiga, cuja contratação foi anunciada na semana passada pelo clube mexicano

"É um jogador que eu conheço há muito tempo. Foi meu jogador na base e eu acompanhei boa parte de sua carreira", disse Jardine no último sábado sobre seu mais novo reforço.

"O que eu mais gosto é que ele pode jogar em qualquer posição no meio-campo: como um camisa 8, como um camisa 10, com seu perfil adaptado", acrescentou o treinador.

Em busca do título do Clausura 2026 e da Copa dos Campeões da Concacaf, o América também contratou o volante brasileiro Rodrigo Dourado (ex-Internacional que estava no Atlético San Luis, também do México), o goleiro Fernando Tapia e o zagueiro Aarón Mejía, ambos mexicanos.

O time é o nono colocado na liga nacional, com oito pontos em cinco jogos, e no sábado visitará o líder Guadalajara, no maior clássico do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/raa/cb