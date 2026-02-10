Assine
Responsáveis por agências migratórias falam ao Congresso dos EUA

10/02/2026 13:38

Os responsáveis pelas agências migratórias dos Estados Unidos prestaram depoimentos ao Congresso nesta terça-feira (10), após as mortes de dois manifestantes por agentes federais em Minneapolis desencadearem uma onda de protestos contra a campanha de expulsões determinada por Donald Trump. 

Em meio à indignação causada por essas mortes, Trump reconheceu que talvez seja necessário adotar uma “abordagem mais branda” em matéria de migração. O governo anunciou medidas como a retirada de 700 agentes migratórios da região. 

A questão está longe de ser resolvida, no entanto, já que os democratas exigem mudanças nas operações do Departamento de Segurança Interna (DHS), enquanto o governo Trump insiste em sua promessa de deportar migrantes irregulares. 

“O presidente nos encarregou das deportações em massa e estamos cumprindo esse mandato”, disse Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês). 

“Graças aos recursos promovidos pelo Congresso, estamos aumentando a capacidade de detenção e os voos de expulsão diariamente. Só no último ano, realizamos mais de 475.000 expulsões”, acrescentou. 

Ao lado de Lyons, prestaram depoimento Rodney Scott, diretor do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, e Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração. 

Essas sessões ocorrem em meio a uma negociação entre republicanos e democratas sobre o financiamento do DHS, o único ponto pendente no acordo orçamentário alcançado na semana passada, que encerrou três dias de paralisação parcial do governo federal.

