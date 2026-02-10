Pesquisa na Alemanha mostra que 95% da violência doméstica não é denunciada

Menos de 5% dos casos de violência doméstica na Alemanha são denunciados à polícia, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (10).

A pesquisa realizada pelos ministérios do Interior e da Família, juntamente com a polícia federal BKA, mostrou que cerca de uma em cada seis pessoas experimentou violência doméstica em algum momento de sua vida. Segundo o estudo, aproximadamente 19 em cada 20 desses casos não foram denunciados.

A pesquisa, que incluiu cerca de 15.000 pessoas entre 16 e 85 anos, foi realizada para determinar a magnitude da violência doméstica e sexual não denunciada no país. Constatou-se que a taxa geral de denúncia para ambas as categorias de incidentes é de aproximadamente 10%.

"Esses dados revelam que o número de casos de violência doméstica e sexual não denunciados é enorme", afirmou a ministra da Família, Karin Prien.

O relatório mostrou que os homens são afetados pela violência doméstica quase tanto quanto as mulheres, mas que elas têm maior probabilidade de sofrer lesões graves e de serem vítimas de violência sexual.

O estudo também revelou que mulheres, pessoas LGTBQIA+, jovens e minorias étnicas estão mais expostos a todo tipo de violência do que o restante da população.

As vítimas não denunciam os crimes devido ao "medo e à clara falta de acesso a ajuda", apontou Prien.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lep-fec/fz/jxb/mab/mb/jc/aa