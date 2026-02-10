Assine
Pesquisa na Alemanha mostra que 95% da violência doméstica não é denunciada

10/02/2026 13:14

Menos de 5% dos casos de violência doméstica na Alemanha são denunciados à polícia, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (10). 

A pesquisa realizada pelos ministérios do Interior e da Família, juntamente com a polícia federal BKA, mostrou que cerca de uma em cada seis pessoas experimentou violência doméstica em algum momento de sua vida. Segundo o estudo, aproximadamente 19 em cada 20 desses casos não foram denunciados. 

A pesquisa, que incluiu cerca de 15.000 pessoas entre 16 e 85 anos, foi realizada para determinar a magnitude da violência doméstica e sexual não denunciada no país. Constatou-se que a taxa geral de denúncia para ambas as categorias de incidentes é de aproximadamente 10%. 

"Esses dados revelam que o número de casos de violência doméstica e sexual não denunciados é enorme", afirmou a ministra da Família, Karin Prien. 

O relatório mostrou que os homens são afetados pela violência doméstica quase tanto quanto as mulheres, mas que elas têm maior probabilidade de sofrer lesões graves e de serem vítimas de violência sexual. 

O estudo também revelou que mulheres, pessoas LGTBQIA+, jovens e minorias étnicas estão mais expostos a todo tipo de violência do que o restante da população. 

As vítimas não denunciam os crimes devido ao "medo e à clara falta de acesso a ajuda", apontou Prien.

Tópicos relacionados:

alemanha crime mulheres

