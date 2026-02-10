Citado nos arquivos do caso Epstein, ex-atacante francês Franck Ribéry denuncia 'fake news'

O ex-atacante francês Franck Ribéry, citado em um documento dos arquivos do caso Epstein, denunciou nesta terça-feira (10) que está sendo alvo de 'fake news' e anunciou que tomará medidas legais, segundo seu advogado.

Ribery, ex-jogador de Bayern de Munique e da seleção da França, que em 2010 depôs como testemunha em Paris em um caso de prostituição, aparece em um documento anônimo e parcialmente censurado datado de 2019, que faz parte dos arquivos do abusador sexual americano Jeffrey Epstein, publicados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em comunicado, o advogado Carlo Aberto Brusa disse que são 'fake news' as informações divulgadas nas redes sociais a respeito de seu cliente, "que fazem acreditar que ele estaria envolvido no caso Epstein".

"Diante da gravidade desses atos e com o objetivo de garantir o respeito aos seus direitos", Franck Ribéry decidiu "empreender ações penais contra a pessoa que assina esta carta caluniosa", a quem afirma já ter identificado.

Embora a mera menção do nome de uma pessoa nos arquivos de Epstein não represente, a priori, nenhum ato reprovável de sua parte, várias personalidades estão sofrendo as consequências destas revelações.

