Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Campeã olímpica do esqui alpino recebe nova medalha após a primeira quebrar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/02/2026 12:50

compartilhe

SIGA

A americana Breezy Johnson, campeã olímpica no esqui alpino downhill, que, assim como outros atletas nestes Jogos de Inverno de Milão-Cortina, quebrou sua medalha logo após recebê-la, teve uma nova entregue pelos organizadores, conforme ela mesma anunciou nesta terça-feira (10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Eles me deram uma nova, sim, mas ainda precisam gravá-la", explicou Johnson, depois de marcar o melhor tempo na prova combinada por equipes em Cortina d'Ampezzo.

"Ficaram com a velha, acho que não querem que você fique com várias", acrescentou a esquiadora.

O motivo da quebra da primeira medalha foi a empolgação de Johnson durante a comemoração, que fez com que o metal se soltasse da fita que o sustentava.

Outros medalhistas da Milão-Cortina tiveram o mesmo problema, com a medalha se desprendendo após um movimento brusco, algo que preocupa os organizadores

"Vamos dar a máxima atenção a isso. Obviamente, queremos que a cerimônia de entrega das medalhas seja perfeita, pois é um dos momentos mais importantes para os atletas", declarou Andrea Francisi, diretor de operações dos Jogos Olímpicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gk/bde/dr/avl/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 alpino cortina esqui invierno milan oly usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay