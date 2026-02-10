Campeã olímpica do esqui alpino recebe nova medalha após a primeira quebrar

A americana Breezy Johnson, campeã olímpica no esqui alpino downhill, que, assim como outros atletas nestes Jogos de Inverno de Milão-Cortina, quebrou sua medalha logo após recebê-la, teve uma nova entregue pelos organizadores, conforme ela mesma anunciou nesta terça-feira (10).

"Eles me deram uma nova, sim, mas ainda precisam gravá-la", explicou Johnson, depois de marcar o melhor tempo na prova combinada por equipes em Cortina d'Ampezzo.

"Ficaram com a velha, acho que não querem que você fique com várias", acrescentou a esquiadora.

O motivo da quebra da primeira medalha foi a empolgação de Johnson durante a comemoração, que fez com que o metal se soltasse da fita que o sustentava.

Outros medalhistas da Milão-Cortina tiveram o mesmo problema, com a medalha se desprendendo após um movimento brusco, algo que preocupa os organizadores

"Vamos dar a máxima atenção a isso. Obviamente, queremos que a cerimônia de entrega das medalhas seja perfeita, pois é um dos momentos mais importantes para os atletas", declarou Andrea Francisi, diretor de operações dos Jogos Olímpicos.

