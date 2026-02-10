Pelo menos quatro civis morrem em bombardeios na Ucrânia

Uma mulher e sua filha de 11 anos morreram nesta terça-feira (10) em bombardeios russos sobre a cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, leste da Ucrânia, anunciaram autoridades ucranianas.

Na Ucrânia ocupada, um sacerdote ortodoxo também morreu durante um ataque ucraniano durante um funeral, e outro homem perdeu a vida após um drone atingir a região russa de Belgorod, afirmaram as autoridades locais.

Dezesseis pessoas também ficaram feridas em ataques russos sobre Sloviansk com “seis bombas planadoras” lançadas por aviões, segundo um balanço atualizado que a promotoria regional ucraniana publicou na plataforma Telegram.

Autoridades locais divulgaram fotos de vários edifícios em chamas.

Kiev controla parte de Donetsk. É uma das quatro regiões cuja anexação é reivindicada pelo Kremlin, além da península da Crimeia.

Separatistas apoiados por Moscou ocuparam Sloviansk por mais de dois meses em 2024, antes de serem expulsos pelo exército ucraniano.

As forças russas encontram-se atualmente a cerca de 15 quilômetros de Sloviansk, que tinha cerca de 100 mil habitantes antes da invasão em 2022.

