Vaticano contempla plano para que papa viaje a Mônaco em março

10/02/2026 12:14

O papa Leão XIV poderá fazer uma breve visita a Mônaco "no final de março", informou a Sala de Imprensa do Vaticano à AFP nesta terça-feira (10). 

De acordo com esse plano, o papa americano, convidado pelo príncipe Alberto II, voltaria no mesmo dia, especificou a mesma fonte. 

Seria a primeira visita papal a Mônaco em tempos modernos, já que nenhum pontífice visitou o principado desde o início das viagens apostólicas na década de 1960. 

Segundo uma fonte romana, a visita de Leão XIV poderia ser uma oportunidade para o chefe da Igreja Católica promover uma visão ética das finanças em um território que sofre com escândalos financeiros recorrentes e luta para se alinhar às demandas internacionais por transparência. 

Em 17 de janeiro, o papa recebeu no Vaticano o príncipe Alberto II de Mônaco, que reina desde 2005.

O Principado de Mônaco é o segundo menor Estado do mundo, depois do Vaticano, com uma área de 2 quilômetros quadrados e aproximadamente 39.000 habitantes, localizado no sul da França. 

