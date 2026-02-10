Assine
Quinze detidos nos Países Baixos por 'incitação ao terrorismo' no TikTok

10/02/2026 11:52

O Ministério Público holandês anunciou, nesta terça-feira (10), a detenção de 15 pessoas acusadas de “incitação ao terrorismo” por disseminar propaganda do grupo Estado Islâmico no TikTok. 

A investigação começou em agosto de 2025, quando a polícia de Haia descobriu uma conta no TikTok que divulgava “propaganda do Estado Islâmico legendada em holandês”. 

“As publicações incluíam chamados para se unir ao combate e para glorificar o martírio”, explicou o Ministério Público em comunicado. 

“As publicações da conta eram seguidas por outras contas, implicadas de diversas formas na edição e na difusão da propaganda do Estado Islâmico”, acrescentou. 

Algumas dessas publicações foram visualizadas mais de 100 mil vezes no TikTok, afirmaram as autoridades. 

Os quinze suspeitos, quatro deles menores de idade, foram detidos em diferentes locais dos Países Baixos. 

Treze são de nacionalidade síria, enquanto os outros quatro são holandeses. 

A polícia indicou que continuará suas investigações “em grande escala” e não exclui novas detenções.

