EUA: vendas no varejo permanecem estáveis em dezembro
As vendas no varejo em dezembro nos Estados Unidos permaneceram no mesmo nível de novembro, informou o governo nesta terça-feira (10), enquanto o mercado esperava um aumento do consumo, motor econômico crucial do país.
Os gastos dos americanos em dezembro foram de 735 bilhões de dólares (3,84 trilhões de reais), segundo o Departamento do Comércio.
Os investidores esperavam um aumento das vendas de 0,4% no último mês de 2025, segundo a pesquisa publicada pelo MarketWatch.
Em novembro, quando começou a temporada de compras de fim de ano, as vendas aumentaram 0,6% na comparação com outubro.
Em relação a dezembro de 2024, as vendas no varejo, que incluem gastos em lojas, restaurantes e postos de gasolina, aumentaram 2,4%.
