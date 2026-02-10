Prefeito e presidente de clube de futebol são presos por suspeita de corrupção no Equador

O prefeito de Guayaquil, Aquiles Álvarez, e seu irmão, presidente do Barcelona de Guayaquil, foram detidos nesta terça-feira (10) por suspeita de lavagem de dinheiro, em uma operação que resultou na prisão de outras oito pessoas, informou o Ministério Público.

Álvarez, crítico contundente do presidente Daniel Noboa, também responde a um processo judicial por suposto tráfico de combustível.

Além do prefeito, as autoridades anunciaram a detenção de seus irmãos Xavier e Antonio Álvarez. Antonio é presidente do Barcelona, clube que no fim de semana passado disputou um amistoso com o Inter Miami do astro argentino Lionel Messi.

O clube ainda não se pronunciou oficialmente.

No chamado caso Goleada, o Ministério Público investiga os supostos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude tributária.

Durante as operações realizadas na madrugada desta terça-feira, a polícia cumpriu "mandados de prisão com fins de apresentação de denúncia" contra os 11 investigados, informou o Ministério Público em sua conta na rede social X.

Imagens divulgadas pelo órgão mostram bolsas com maços de dinheiro, computadores e telefones celulares.

No momento da operação, o prefeito Álvarez "não usava a tornozeleira eletrônica, medida cautelar determinada no âmbito do caso Triple A", relacionado à comercialização ilegal de combustível, segundo o Ministério Público.

As autoridades estimam que o prejuízo ao Estado no caso Triple A chegue a 61,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 322 milhões). Álvarez afirma ser alvo de perseguição.

A imprensa local informou que o prefeito será transferido para Quito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/nn/lm/fp