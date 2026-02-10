William evita pergunta sobre envolvimento de Andrew no caso Epstein

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Opríncipe William não respondeu perguntas sobre o tio, o príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, durante agenda oficial na Arábia Saudita nesta terça-feira (10/2). O herdeiro do trono britânico participa de uma viagem diplomática considerada estratégica pelo governo do Reino Unido, mas que ocorre em meio à nova onda de repercussões do escândalo envolvendo o financista Jeffrey Epstein.
Durante uma atividade esportiva em Riad, William foi abordado por um jornalista que perguntou se a família real fez o suficiente diante das acusações relacionadas a Andrew e ao caso Epstein. O príncipe não respondeu. O silêncio repercutiu na imprensa internacional.
No entanto, antes da viagem, o Palácio de Kensington divulgou comunicado afirmando que William e a princesa Kate estão “profundamente preocupados” com as novas revelações envolvendo Andrew e reforçando que seus pensamentos estão voltados às vítimas de Epstein. A manifestação marcou o primeiro posicionamento público do casal sobre a nova fase do escândalo.
A declaração ocorreu em meio ao aumento da pressão sobre a monarquia britânica após a divulgação de novos documentos e alegações ligadas ao caso. O rei Charles III também expressou “profunda preocupação” e indicou que o Palácio de Buckingham pode cooperar com investigações policiais relacionadas às acusações contra Andrew.
Novos documentos do caso Epstein, divulgados na semana passada, mostram a ligação entre Andrew e o financista americano Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. Andrew sempre negou irregularidades, mas enfrentou acusações civis de abuso sexual feitas por Virginia Giuffre, que afirmou ter sido traficada por Epstein e obrigada a manter relações com o príncipe quando era menor. O processo terminou em 2022 com um acordo extrajudicial, no qual Andrew aceitou fazer uma doação substancial a uma instituição de apoio a vítimas e reconheceu que Giuffre era uma vítima de abuso, sem admitir culpa.
Nos últimos anos, novas revelações reacenderam o escândalo. Documentos divulgados e analisados pela polícia britânica sugerem que Andrew pode ter compartilhado informações confidenciais do governo com Epstein quando atuava como enviado comercial do Reino Unido, além de novas alegações envolvendo supostas vítimas.
Após escândalos virem à tona, o rei Charles III deu início ao processo oficial para retirar todos os títulos e honrarias do irmão caçula, príncipe Andrew. Reproduc?a?o/TV Globo
Com a mudança, ele deixará de ter a alcunha de príncipe e passará a ser chamado apenas de Andrew Mountbatten-Windsor. Reproduc?a?o
A medida foi tomada em resposta ao escândalo envolvendo seu vínculo com Jeffrey Epstein, condenado por abuso de menores. Wkimedia Commons/State of Florida
Mesmo após afirmar ter rompido o contato com Epstein, e-mails de 2011 indicaram que Andrew ainda se comunicava com ele. Reprodução/Palm Beach County Sheriff's Department
"Essas sanções são consideradas necessárias, apesar de ele [Andrew] continuar negando as acusações contra ele", comunicou o Palácio de Buckingham. Hulki Okan Tabak/Unsplash
Andrew não contestou a decisão do irmão, que não altera sua certidão de nascimento nem tem efeito retroativo. Wikimedia Commons/Thorne1983
Ele também perderá o direito de ser tratado como Sua Alteza Real e terá revogadas as honrarias da Ordem da Jarreteira e da Ordem Real Vitoriana. Reproduc?a?o
As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, manterão seus títulos. Já sua ex-esposa, Sarah Ferguson, voltou a usar o nome de solteira. Reprodução
Além disso, Andrew foi notificado de que deverá deixar o Royal Lodge, mansão onde vive com Sarah em Windsor. Divulgac?a?o/TV Globo
"A notificaÃ§Ã£o formal para rescisÃ£o do contrato de arrendamento jÃ¡ foi entregue e ele se mudarÃ¡ para uma residÃªncia privada alternativa", informou a nota. Reproduc?a?o
“Suas Majestades deixam claro que seus pensamentos e mais profundas condolências estiveram e continuarão com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso”, reforçou o Palácio de Buckingham. Reproduc?a?o
Andrew, que já havia renunciado a certos deveres reais no início de outubro, continua negando ter tido qualquer conduta imprópria. Reproduc?a?o
Segundo a BBC, Andrew deverá se mudar para a propriedade de Sandringham, em Norfolk, embora o Palácio não tenha informado qual será sua nova residência dentro do complexo. Sandringham House, Norfolk by Christine Matthews
Sarah Ferguson também precisará sair da Royal Lodge e buscar outro lugar para morar. Reprodução
O rei Charles custeará — com recursos privados — a nova residência de Andrew e oferecerá apoio financeiro temporário durante a mudança. Reprodução/Instagram
Em 2022, Andrew fez um acordo judicial com Virginia Giuffre, que o acusou de abusá-la quando ela tinha 17 anos. Reprodução/YouTube
Detalhes do caso voltaram à mídia com o lançamento do livro póstumo de Giuffre, "Nobody’s Girl" ("A Garota de Ninguém", em tradução livre). Reprodução/Instagram
"Concordei com uma ordem de silêncio de um ano, o que pareceu ser importante para o príncipe, pois garantia que o Jubileu de Platina de sua mãe não fosse mais ofuscado do que já estava", escreveu Giuffre. Reproduc?a?o/YouTube
Giuffre morreu em abril de 2025, aos 41 anos. Segundo a família, ela tirou a própria vida. Reprodução/CNN Brasil
Apesar das mudanças, Andrew permanece como o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico. Reprodução