Rússia anuncia restrições ao uso do Telegram por 'violação' da lei

10/02/2026 10:38

A agência reguladora de internet da Rússia anunciou, nesta terça-feira (10), que está implementando "restrições graduais" à plataforma de mensagens Telegram, alegando uma "violação" da lei.

O anúncio surge em um momento em que Moscou busca promover o uso de serviços digitais de desenvolvimento próprio com controles mais rigorosos. 

"A lei russa continua sendo ignorada (...), nenhuma medida real está sendo tomada para combater a fraude e o uso de mensagens para fins criminosos e terroristas", afirmou a Agência Russa de Supervisão de Telecomunicações (Roskomnadzor) em um comunicado, citada por agências de notícias locais. 

Críticos e ativistas de direitos humanos afirmam que esta é uma tentativa do Kremlin de intensificar seu controle e vigilância da internet em meio a uma repressão mais ampla à dissidência no contexto da ofensiva na Ucrânia. 

A Roskomnadzor alertou que "continuará introduzindo restrições graduais" ao Telegram, que, segundo a agência, não cumpriu a lei. 

O Telegram é amplamente utilizado na Rússia, tanto como serviço de mensagens quanto como rede social, e quase todas as principais figuras públicas, incluindo agências do governo e o Kremlin, publicam mensagens regularmente na plataforma. 

O governo tenta direcionar os usuários para um concorrente estatal chamado Max, que também pode processar pagamentos e serviços governamentais. 

A Rússia já havia tentado banir o Telegram, sob a liderança de Pavel Durov, mas acabou fracassando em seus esforços para bloquear o acesso e suspendeu a proibição em 2020.

Tópicos relacionados:

internet politica russia tecnologia telecomunicacoes

