Internacional

Ucraniano mata 5 pessoas com machado e martelo em centro de deslocados

10/02/2026 09:52

Um ucraniano de 72 anos, armado com um machado e um martelo, matou cinco pessoas nesta terça-feira (10) em um centro para deslocados internos na região de Rivne (oeste da Ucrânia), informou a polícia. 

O motivo do ataque ainda não está claro, mas a polícia indicou que teve origem em um "conflito doméstico que se transformou em uma briga" entre moradores de um antigo prédio escolar que agora abriga pessoas que fugiram da guerra no leste e centro da Ucrânia. 

"Durante a discussão, o homem começou a atacar cinco pessoas com um martelo e um machado", afirmou a polícia regional de Rivne nas redes sociais. 

"Em decorrência dos ferimentos, cinco pessoas morreram no local: dois homens, de 60 e 68 anos; duas mulheres, de 81 e 78 anos, da região de Donetsk; e um homem de 56 anos da região de Kirovohrad", especificou a mesma fonte. 

Imagens divulgadas pela polícia mostram um grande buraco na porta que dá acesso a um dos cômodos e vestígios de sangue em um machado e no chão do prédio. 

O suspeito, um deslocado também da região leste de Donetsk, epicentro dos combates entre Kiev e Moscou, foi preso e uma investigação por homicídio premeditado foi aberta, informou a Procuradoria-Geral.

