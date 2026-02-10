Líder supremo iraniano exclui manifestantes ao conceder milhares de indultos

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, concedeu indultos ou reduções de pena a mais de 2.000 pessoas nesta terça-feira (10), informou o Poder Judiciário, mas nenhum cidadão envolvido nos recentes protestos no país aparece na lista.

A decisão foi anunciada antes do aniversário da Revolução Islâmica, data que, ao lado de outras ocasiões importantes no Irã, tradicionalmente é marcada pela concessão de indultos similares.

"O líder da Revolução Islâmica aceitou o pedido do chefe do Poder Judiciário para indultar, reduzir ou comutar as penas de 2.108 condenados", informou o site Mizan Online, do Poder Judiciário.

"A lista exclui os acusados e condenados pelos recentes distúrbios", ressaltou o site, que cita o vice-chefe do Poder Judiciário, Ali Mozaffari.

Os protestos contra o aumento do custo de vida explodiram no Irã no fim de dezembro e viraram manifestações contrárias ao governo de âmbito nacional, com grandes manifestações nos dias 8 e 9 de janeiro.

