Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jornalistas da Rai convocam greve após gafes do diretor de esportes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/02/2026 09:28

compartilhe

SIGA

Os jornalistas esportivos da rádio e televisão pública italiana Rai convocaram uma greve em reação às gafes do diretor de seu departamento, Paolo Petrecca, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, na sexta-feira passada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante a exibição da cerimônia, o diretor da Rai Sport confundiu a cantora italiana Matilda De Angelis com a americana Mariah Carey, e Kirsty Coventry, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), com a filha do presidente italiano, Sergio Mattarella.

Petrecca também chamou equivocadamente o estádio San Siro, em Milão, de "estádio olímpico". 

Durante o desfile das delegações, Petrecca recorreu a chavões e preconceitos ao afirmar que os atletas espanhóis são "sempre muito quentes" e que os brasileiros "têm a música no sangue". Ao falar sobre os chineses, disse que "naturalmente muitos deles têm telefones celulares na mão".

O sindicato dos jornalistas da Rai Sport afirmou em um comunicado publicado na segunda-feira que não assinariam com seus nomes a produção olímpica e que fariam uma greve de três dias após os Jogos.

"É hora de fazer com que nossa voz seja ouvida, porque estamos diante da pior humilhação da Rai Sport", afirmou o sindicato.

"A empresa deve reconhecer o dano causado pelo diretor da Rai Sport", acrescenta o texto.

A imprensa italiana informou que Petrecca não poderá comentar a cerimônia de encerramento dos Jogos.

As nomeações para os principais cargos na Rai são consideradas políticas. Petrecca já foi acusado de parcialidade a favor da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Os Jogos Olímpicos são um momento de máxima responsabilidade para o serviço público de radiodifusão. Em vez disso, a Rai ofereceu a sua pior versão: a que conhecemos muito bem, a 'TeleMeloni'", denunciou em um comunicado o opositor Partido Democrático. 

Petrecca já foi diretor da Rai News.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dt/ide/mcd/avl/fp/aa

Tópicos relacionados:

2026 cortina esporte inverno midia milao oly televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay