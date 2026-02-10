COI autoriza atleta ucraniano a utilizar braçadeira preta em homenagem aos mortos na guerra

O Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou nesta terça-feira (10) o porta-bandeira da Ucrânia nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina a usar uma braçadeira preta, depois que ele foi impedido utilizar um capacete que mostrava fotos de atletas de seu país mortos durante a invasão russa.

"Consideramos que é um bom compromisso", explicou à imprensa Mark Adams, porta-voz do COI, lembrando que a organização proíbe qualquer manifestação política durante as competições olímpicas ou as cerimônias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cfe/pga/dr/mcd/fp-jc