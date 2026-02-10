Irã alerta para influência 'destrutiva' antes da viagem de Netanyahu aos EUA

O Irã fez um alerta nesta terça-feira (10) sobre a influência "destrutiva" na diplomacia, antes da visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington para conversas que devem se concentrar nas negociações entre Estados Unidos e Teerã.

Netanyahu deve se reunir na quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar convencê-lo a adotar uma postura mais dura em relação ao programa de mísseis do Irã.

"A nossa contraparte negociadora é o governo dos Estados Unidos. Depende dos Estados Unidos decidir agir com independência das pressões e das influências destrutivas que são prejudiciais para a região", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei, em sua entrevista coletiva semanal.

"O regime sionista tem demonstrado repetidamente, como sabotador, que se opõe a qualquer processo diplomático em nossa região que conduza à paz", acrescentou.

Os diálogos da semana passada em Omã foram os primeiros entre Irã e Estados Unidos desde que as negociações sobre a questão nuclear foram interrompidas no ano passado, após a campanha de bombardeios de Israel contra o território iraniano, que desencadeou uma guerra de 12 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/axn/arm/pb/fp