Juíza bloqueia lei da Califórnia que proíbe uso de máscaras por agentes da imigração

Uma juíza federal dos Estados Unidos bloqueou na segunda-feira uma lei da Califórnia que proibiria agentes federais, incluindo os da imigração, de cobrirem o rosto durante operações, embora tenha determinado que eles devem exibir sua identificação.

O uso de máscaras por alguns agentes fortemente armados do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês), como parte da campanha de repressão migratória do presidente Donald Trump, gerou muitas críticas de líderes locais de cidades governadas pelos democratas.

A juíza federal Christina Snyder considerou que a norma de setembro conhecida como "Lei contra a polícia secreta" é discriminatória, já que não se aplica também aos agentes da lei estaduais.

A proibição proposta "discrimina ilegalmente os agentes federais", escreveu.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, reivindicou uma vitória nas redes sociais depois que o Departamento de Justiça impugnou a lei, o que suspendeu sua entrada em vigor.

"Vamos continuar lutando e vencendo nos tribunais pela agenda de lei e ordem do presidente Trump e SEMPRE apoiaremos nossos grandes agentes federais", afirmou em um comunicado.

A juíza, no entanto, confirmou uma medida que exige que os agentes apresentem sua identificação e número de placa.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, aproveitou o fato de o tribunal ter ratificado esta exigência para proclamar sua própria vitória parcial.

"Um tribunal federal acaba de manter a lei da Califórnia que EXIGE que agentes federais apresentem identificação. A Califórnia continuará defendendo os direitos civis e nossa democracia", afirmou na rede social X.

A juíza Snyder sugeriu em sua decisão que a proibição seria constitucional se fosse ampliada para incluir também as forças da lei estaduais.

O senador democrata Scott Wiener, coautor da legislação, disse na segunda-feira que pretende modificar a lei e propor uma nova proibição que inclua todos os funcionários estaduais.

