Nevascas deixaram 46 mortos no Japão

AFP
AFP
10/02/2026 06:08

As fortes nevascas que caíram por quase três semanas no Japão deixaram 46 mortos e 558 feridos, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10) pela Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

As tempestades de neve contínuas desde o fim de janeiro soterraram comunidades no norte e provocaram caos no trânsito, em particular ao longo da costa do Mar do Japão.

Segundo a polícia e as autoridades locais, muitos acidentes fatais ocorreram quando a neve acumulada nos telhados caiu sobre moradores ou quando as pessoas escorregaram ao tentar removê-la. 

Na cidade de Aomori, norte do arquipélago, os moradores enfrentam 1,3 metro de neve, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

