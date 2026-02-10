Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Partido da premiê obtém supermaioria nas eleições legislativas japonesas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/02/2026 00:07

compartilhe

SIGA

O Partido Liberal Democrata (PLD) da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, obteve 315 cadeiras nas eleições antecipadas, o que lhe dá uma maioria de dois terços no Parlamento, segundo resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira (9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trata-se do melhor resultado do PLD em sua história, o que permite à primeira mulher a governar o Japão promover sua agenda nos próximos quatro anos neste país de 123 milhões de habitantes.

O aliado de coalizão do PLD, o Partido da Inovação do Japão (PIJ), obteve 36 cadeiras, o que deixa o bloco governista com 351 dos 456 assentos da Câmara dos Representantes, segundo dados do Ministério do Interior.

No Legislativo em fim de mandato, o PLD tinha apenas 198 cadeiras e 34 do PIJ.

A eleição também mostrou um crescimento do partido anti-imigração Sanseito, com 15 cadeiras. No período anterior, a legenda contava com apenas dois deputados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmo-stu/mjw/mas/val/rpr

Tópicos relacionados:

eleicoes japao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay