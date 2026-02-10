Partido da premiê obtém supermaioria nas eleições legislativas japonesas

O Partido Liberal Democrata (PLD) da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, obteve 315 cadeiras nas eleições antecipadas, o que lhe dá uma maioria de dois terços no Parlamento, segundo resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira (9).

Trata-se do melhor resultado do PLD em sua história, o que permite à primeira mulher a governar o Japão promover sua agenda nos próximos quatro anos neste país de 123 milhões de habitantes.

O aliado de coalizão do PLD, o Partido da Inovação do Japão (PIJ), obteve 36 cadeiras, o que deixa o bloco governista com 351 dos 456 assentos da Câmara dos Representantes, segundo dados do Ministério do Interior.

No Legislativo em fim de mandato, o PLD tinha apenas 198 cadeiras e 34 do PIJ.

A eleição também mostrou um crescimento do partido anti-imigração Sanseito, com 15 cadeiras. No período anterior, a legenda contava com apenas dois deputados.

