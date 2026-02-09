Zelensky defende uso de capacete nos Jogos de Inverno com fotos de atletas ucranianos mortos pela Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, justificou, na noite desta segunda-feira (9), o uso por parte de um representante de seu país, Vladyslav Heraskevych, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, de um capacete com fotos dos atletas mortos pela Rússia.

Nesta segunda, Vladyslav Heraskevych participou de uma sessão de treinamento de skeleton em Cortina D'Ampezzo com um capacete cinza com imagens serigrafadas de seus compatriotas caídos na guerra, antes que fosse proibido de usá-lo.

"Essa decisão parte o meu coração. Sinto que o Comitê Olímpico Internacional (COI) está traindo os atletas que fizeram parte do movimento olímpico ao não permitir que eles sejam homenageados onde nunca mais poderão competir", escreveu o chefe de Estado da Ucrânia no Instagram.

Além disso, Zelensky exaltou a iniciativa de Heraskevych.

"Seu capacete tem os retratos de nossos atletas mortos pela Rússia. O patinador artístico Dmytro Sharpar, caído em combate perto de Bakhmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 anos, morto pelos ocupantes perto de Kharkiv; e outros atletas ucranianos cujas vidas foram ceifadas pela guerra travada pela Rússia", ressaltou Zelensky no Telegram.

O COI não se pronunciou sobre este incidente até agora, mas a Carta Olímpica geralmente proíbe manifestações consideradas "políticas".

Segundo o presidente ucraniano, Heraskevych "lembrou para o mundo o preço de nossa luta. Esta verdade não pode ser considerada vergonhosa, inapropriada nem ser classificada como uma 'manifestação política em um evento esportivo'".

Citando precedentes "nos quais o COI autorizou homenagens do tipo", Heraskevych anunciou que vai recorrer da decisão. "Estamos preparando uma apelação formal perante o COI e vamos lutar para poder competir com este capacete", frisou.

A prova de skeleton masculina está programada para esta sexta-feira.

A delegação ucraniana nos Jogos de Milão-Cortina é composta por 46 atletas.

Treze atletas russos competem usando bandeira neutra, uma sanção imposta pelo COI após a invasão da Ucrânia pela Rússia poucas semanas depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

