Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Youtuber MrBeast compra plataforma de serviços financeiros Step

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 22:56

compartilhe

SIGA

MrBeast, o criador de conteúdo mais seguido em todo o mundo no YouTube, anunciou nesta segunda-feira (9) a compra de um aplicativo de serviços financeiros focado nos mais jovens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em todo o mundo, MrBeast conta com 466 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, onde promove competições absurdas e ações filantrópicas. A produção de seus vídeos costuma custar milhões de dólares, com uma equipe de quase 300 pessoas.

Jimmy Donaldson, seu nome real, anunciou que adquiriu por meio de sua empresa Beast Industries a plataforma de serviços financeiros on-line Step, que reúne quase sete milhões de clientes.

"Ninguém me ensinou nada sobre investimentos, como construir um histórico de crédito ou administrar dinheiro quando eu estava crescendo", disse Donaldson, de 27 anos. "Quero dar a milhões de jovens a base financeira que eu nunca tive", frisou.

O valor da aquisição não foi revelado pela Beast Industries nem pela Step. As companhias não responderam de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

Embora ofereça cartões de débito e crédito, bem como contas que rendem juros, a Step não é tecnicamente um banco, mas uma plataforma de serviços financeiros apoiada por Evolve Bank & Trust.

"Estamos emocionados sobre como esta aquisição vai ampliar nossa plataforma e oferecer mais produtos revolucionários aos clientes", disse, em comunicado, o fundador e diretor-executivo da Step, C.J. MacDonald.

Desde a sua criação em 2018, a Step arrecadou mais de 500 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual) de investimento, 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) em crédito e o restante em ações.

O sucesso de MrBeast nas redes também lhe rendeu um 'game show' televisivo disponível no Amazon Prime Video, além de um parque de diversões temporário na Arábia Saudita chamado Beast Land.

Outra de suas marcas, Feastables, arrecada centenas de milhões de dólares em vendas, rivalizando com as receitas de seus vídeos no YouTube, que o tornaram famoso.

Vídeos recentes de seu canal promovem aos participantes desafios como "Sobreviva 20 dias acorrentado a seu ex por US$ 250 mil" ou "30 celebridades lutam por US$ 1 milhão!"

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tu/nro/mlm/cjc/val/rpr

Tópicos relacionados:

bancos eua gente internet mrbeast

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay