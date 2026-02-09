Youtuber MrBeast compra plataforma de serviços financeiros Step

MrBeast, o criador de conteúdo mais seguido em todo o mundo no YouTube, anunciou nesta segunda-feira (9) a compra de um aplicativo de serviços financeiros focado nos mais jovens.

Em todo o mundo, MrBeast conta com 466 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, onde promove competições absurdas e ações filantrópicas. A produção de seus vídeos costuma custar milhões de dólares, com uma equipe de quase 300 pessoas.

Jimmy Donaldson, seu nome real, anunciou que adquiriu por meio de sua empresa Beast Industries a plataforma de serviços financeiros on-line Step, que reúne quase sete milhões de clientes.

"Ninguém me ensinou nada sobre investimentos, como construir um histórico de crédito ou administrar dinheiro quando eu estava crescendo", disse Donaldson, de 27 anos. "Quero dar a milhões de jovens a base financeira que eu nunca tive", frisou.

O valor da aquisição não foi revelado pela Beast Industries nem pela Step. As companhias não responderam de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

Embora ofereça cartões de débito e crédito, bem como contas que rendem juros, a Step não é tecnicamente um banco, mas uma plataforma de serviços financeiros apoiada por Evolve Bank & Trust.

"Estamos emocionados sobre como esta aquisição vai ampliar nossa plataforma e oferecer mais produtos revolucionários aos clientes", disse, em comunicado, o fundador e diretor-executivo da Step, C.J. MacDonald.

Desde a sua criação em 2018, a Step arrecadou mais de 500 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual) de investimento, 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) em crédito e o restante em ações.

O sucesso de MrBeast nas redes também lhe rendeu um 'game show' televisivo disponível no Amazon Prime Video, além de um parque de diversões temporário na Arábia Saudita chamado Beast Land.

Outra de suas marcas, Feastables, arrecada centenas de milhões de dólares em vendas, rivalizando com as receitas de seus vídeos no YouTube, que o tornaram famoso.

Vídeos recentes de seu canal promovem aos participantes desafios como "Sobreviva 20 dias acorrentado a seu ex por US$ 250 mil" ou "30 celebridades lutam por US$ 1 milhão!"

