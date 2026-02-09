Procuradoria confirma morte de 5 mineradores sequestrados no México

A Procuradoria-Geral do México confirmou, nesta segunda-feira (9), a morte de cinco dos dez trabalhadores de uma mina canadense sequestrados há duas semanas no noroeste do país, em uma região disputada entre criminosos por sua riqueza mineral.

Em comunicado, a procuradoria detalhou que "realizou a identificação de cinco corpos localizados em um prédio" no município de Concordia, no estado de Sinaloa, e acrescentou que está trabalhando na identificação de "outros cinco".

Os dez operários da firma canadense Vizsla Silver foram sequestrados em 23 de janeiro em Concordia, no sul de Sinaloa.

De acordo com relatos de familiares, um comando armado retirou os trabalhadores à força de um acampamento situado na sede do projeto na localidade de Pánuco.

As autoridades mobilizaram mais de mil efetivos para as buscas, em uma operação pouco comum. Também é raro o sequestro de um grupo tão numeroso de trabalhadores de uma empresa multinacional.

A Procuradoria-Geral mexicana informou na sexta-feira que havia localizado vários corpos em um prédio no próprio município de Concordia. Segundo a imprensa local, os sequestrados são todos mexicanos, alguns são engenheiros e pelo menos um é geólogo.

Em um comunicado separado, a empresa canadense anunciou a morte de seus trabalhadores, com base em informações obtidas de familiares, mas sem detalhar números e esclareceu que está "à espera de confirmação por parte das autoridades mexicanas".

- Prata, ouro, chumbo e zinco -

O complexo da empresa canadense fica em Pánuco, uma comunidade com centenas de habitantes do município de Concordia. Segundo os depoimentos de moradores reunidos pela AFP, a região sofre há meses com numerosos sequestros. Este caso — envolvendo uma empresa multinacional — provocou uma reação das autoridades.

Contudo, as disputas nesta localidade ocorrem desde 2024 devido à guerra interna do poderoso Cartel de Sinaloa, designado como "organização terrorista" pelos Estados Unidos.

As facções em disputa são Los Mayos e Los Chapitos, sendo que a segunda tem o domínio na região da mina de ouro e prata, segundo o governo mexicano.

A riqueza mineral presente no subsolo de Concordia, que inclui prata, ouro, chumbo e zinco, tem sido um incentivo para que criminosos venham à região, ávidos por lucrar com os sequestros e extorsões.

Até 2015, a região sul de Sinaloa tinha 215 concessões para mineração, algumas em fase de exploração e outras em fase de aproveitamento.

Este estado de noroeste mexicano é marcado por assassinatos e sequestros cotidianos no âmbito das disputas internas do Cartel de Sinaloa, que já deixaram mais de 1.700 pessoas assassinadas e quase 2.000 desaparecidas em pouco mais de um ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ai-sem/lp/cr/rpr