Medvedev perde para Humbert e é eliminado na 1ª rodada do ATP 500 de Roterdã
O tenista russo Daniil Medvedev, número 11 do mundo, foi eliminado nesta segunda-feira (9) em sua estreia no torneio ATP 500 de Roterdã, nos Países Baixos, ao perder para o francês Ugo Humbert (36º) com parciais de 7-6 (7/4), 3-6 e 6-3.
O dia teve resultados mistos para os dois jogadores espanhóis na chave principal. O veterano Roberto Bautista (85º do ranking) foi derrotado pelo britânico Cameron Norrie (26º), enquanto na última partida do dia, Jaume Munar (37º) venceu o norueguês Nicolai Budkov (132º).
-- Resultados desta segunda-feira do ATP 500 de Roterdã:
- Primeira rodada:
Botic van de Zandschulp (HOL) x Luka Pavlovic (FRA) 7-6 (7/5), 6-3
Ugo Humbert (FRA) x Daniil Medvedev (RUS/N.4) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3
Christopher O'Connell (AUS) x Valentin Royer (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/4)
Cameron Norrie (GBR/N.6) x Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-1
Jaume Munar (ESP) x Nicolai Budkov Kjær (NOR) 6-1, 6-3
