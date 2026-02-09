City tenta se manter na cola do líder Arsenal; Tottenham e Newcastle fazem duelo tenso

O Manchester City tem a oportunidade de diminuir provisoriamente a diferença em relação ao Arsenal, líder da Premier League, para apenas três pontos se vencer o Fulham em casa na quarta-feira (11), um dia antes dos 'Gunners' visitarem o Brentford.

A situação é bem diferente para Tottenham e Newcastle, duas equipes que avançaram com tranquilidade na Liga dos Campeões, mas que se encontram na parte inferior da tabela do campeonato inglês.

Além disso, seus respectivos treinadores, Thomas Frank e Eddie Howe, estarão sob pressão quando suas equipes fazem um confronto com ares de Champions no norte de Londres, nesta terça-feira.

O Arsenal continua sendo o favorito ao título da liga inglesa, que não consegue conquistar há 22 anos, mas a espetacular reação do City contra o Liverpool no domingo pode ser um ponto de virada para a equipe de Pep Guardiola.

Erling Haaland pode ser fundamental para alcançar esse objetivo. "Precisamos acreditar e começar a vencer jogos. No fim das contas, é isso que importa", declarou o atacante.

O astro norueguês é o artilheiro isolado da Premier League, embora tenha marcado apenas um gol numa jogada com bola rolando nos últimos 13 jogos.

Com uma sequência de jogos mais favorável antes da visita do Arsenal ao Etihad em abril, o City pode colocar ainda mais pressão sobre a equipe do técnico Mikel Arteta.

A derrota, no entanto, complicou o Liverpool em sua luta para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, e o time comandado por Arne Slot, afetado por desfalques, enfrenta mais um desafio difícil no meio da semana, quando visita o Sunderland.

-- Jogos da 26ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

Terça-feira, 10 de fevereiro

(16h30) Tottenham - Newcastle

Chelsea - Leeds

Everton - AFC Bournemouth

(17h15) West Ham - Manchester United

Quarta-feira, 11 de fevereiro

(16h30) Nottingham - Wolverhampton

Aston Villa - Brighton

Crystal Palace - Burnley

Manchester City - Fulham

(17h15) Sunderland - Liverpool

Quinta-feira, 12 de fevereiro

(17h00) Brentford - Arsenal

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27

3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9

4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10

5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17

6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5

7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5

8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0

9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2

10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2

11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3

12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1

13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3

14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1

15. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17

19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24

20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32

