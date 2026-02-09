Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Apresentadora de TV dos EUA admite 'desespero' por mãe desaparecida

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 20:55

compartilhe

SIGA

Uma apresentadora de televisão americana, cuja família está no centro das atenções desde que sua mãe foi aparentemente sequestrada há mais de uma semana, afirmou nesta segunda-feira (9) que ela e seus irmãos chegaram a um momento de "desespero".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Acredita-se que Nancy Guthrie, mãe de Savannah Guthrie, coapresentadora do programa matinal "Today", da NBC News, tenha sido sequestrada de sua casa em Tucson, no Arizona, entre a noite de 31 de janeiro e a madrugada de 1º de fevereiro.

Savannah Guthrie divulgou nesta segunda-feira um novo vídeo no qual pede a ajuda do público para localizar sua mãe, que sofre de problemas cardíacos e necessita de medicação regular.

"À medida que entramos em mais uma semana desse pesadelo (...) obrigada por todas as orações e por todo o amor que nós — minha irmã, meu irmão e eu — sentimos, e que nossa mãe sentiu", disse uma Guthrie emocionada em um vídeo no Instagram.

"Se virem algo, se ouvirem algo, se houver qualquer coisa que pareça estranha, (...) informem as autoridades. Estamos em um momento de desespero", acrescentou a apresentadora.

O desaparecimento de Nancy Guthrie, de 84 anos, causou comoção e desencadeou uma busca em larga escala por parte das autoridades, amplamente coberta pela mídia dos Estados Unidos. Dezenas de equipes jornalísticas foram enviadas ao subúrbio onde a mulher mora, no Arizona.

"As autoridades estão trabalhando incansavelmente para tentar trazê-la de volta para casa, tentar descobrir para onde ela foi levada, e não sabemos onde", disse Savannah Guthrie.

As autoridades acreditam que a mulher esteja viva e que o sangue encontrado na entrada de sua casa seja dela.

"Acreditamos que nossa mãe ainda esteja aí fora. Precisamos da ajuda de vocês", afirmou Guthrie.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hg/msp/pr/cr/am

Tópicos relacionados:

crime entretenimento eua midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay