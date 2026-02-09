Vonn diz que sofreu 'fratura complexa' na tíbia, mas não se arrepende de nada

A esquiadora americana Lindsey Vonn, que parecia destinada a ser a estrela dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, informou, nesta segunda-feira (9), através das redes sociais, que sofreu "uma fratura complexa na tíbia esquerda que exigirá várias cirurgias", após uma queda violenta na prova de downhill de domingo.

A esquiadora de 41 anos, de Minnesota, perdeu o equilíbrio após apenas 13 segundos de prova. No domingo, mesmo dia do acidente, ela passou por dois procedimentos cirúrgicos em um hospital em Treviso.

"Ontem, meu sonho olímpico não terminou como eu havia sonhado. Não foi um final de conto de fadas, foi apenas a vida", escreveu ela em uma longa publicação no Instagram.

"Na descida, a diferença entre uma trajetória estratégica e uma lesão catastrófica às vezes é de apenas alguns centímetros. Eu estava em uma linha muito apertada, por apenas alguns centímetros, mas meu braço direito ficou preso no pórtico. Isso me desequilibrou e me fez cair. Meu ligamento cruzado anterior [do joelho esquerdo, que rompeu há dez dias] e minhas lesões anteriores não têm nada a ver com isso", continuou a 'Speed Queen' ('Rainha da Velocidade'), como é conhecida.

"Infelizmente, tenho uma fratura complexa na tíbia, que foi estabilizada, mas exigirá várias cirurgias para cicatrizar completamente", explicou.

"Embora o dia de ontem não tenha terminado como eu esperava, e mesmo sentindo muita dor física, não me arrependo de nada", insistiu Vonn.

A campeã olímpica de Vancouver 2010 se aposentou em 2019, mas retornou às competições no final de 2024, após ter implantado uma prótese de titânio no joelho esquerdo lesionado.

Com um balanço de sete pódios em nove corridas nesta temporada, ela parecia estar a caminho de uma medalha olímpica, mas a queda em Crans Montana (Suíça) e a que sofreu no domingo em Cortina d'Ampezzo (Itália) provavelmente marcaram o fim de sua brilhante carreira esportiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/bdx/dr/iga/aam/rpr