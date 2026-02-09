Sporting arranca empate nos acréscimos contra o Porto (1-1) e segue vivo na luta pelo título

Nos últimos instantes da partida e com muita dificuldade, o Sporting conseguiu um empate em 1 a 1 fora de casa contra o líder Porto, graças a um gol do atacante colombiano Luis Suárez, que aproveitou o rebote de um pênalti que ele mesmo havia desperdiçado.

Foi o último jogo da 21ª rodada do Campeonato Português. Uma vitória teria dado aos portistas uma vantagem de sete pontos sobre o time de Lisboa e praticamente encaminharia a conquista do título. Tudo indicava esse desfecho após o gol do meio-campista marfinense Seko Fofana aos 76 minutos da partida.

Mas com os visitantes pressionando no ataque, um pênalti marcado após um toque de mão na bola de Francisco Moura deu a Luis Suárez a oportunidade de manter o Sporting vivo na luta pela taça.

Sua cobrança foi defendida por Diogo Costa, mas o colombiano reagiu rapidamente para aproveitar a rebatida e mandou a bola para o fundo da rede.

Com isso, Suárez se igualou ao grego Pavlidis, do Benfica, na artilharia do campeonato. Ambos marcaram 19 gols.

Faltando 13 rodadas, o Porto tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Sporting e de sete sobre o Benfica.

Mais cedo, o Famalicão venceu o lanterna AVS em casa por 3 a 1 e subiu para a sexta colocação.

--- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Português e classificação:

Sábado, 7 de fevereiro

Estrela da Amadora - Santa Clara 1 - 0

Moreirense - Gil Vicente 1 - 2

Estoril - Tondela 2 - 2

Arouca - Vitoria de Guimarães 3 - 2

Domingo, 8 de fevereiro

Nacional - Casa Pia 0 - 0

Braga - Rio Ave 3 - 0

Benfica - FC Alverca 2 - 1

Segunda-feira, 9 de fevereiro

FC Famalicão - AVS 3 - 1

Porto - Sporting 1 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Porto 56 21 18 2 1 42 7 35

2. Sporting 52 21 16 4 1 55 12 43

3. Benfica 49 21 14 7 0 44 12 32

4. Braga 39 21 11 6 4 44 18 26

5. Gil Vicente 37 21 10 7 4 31 17 14

6. FC Famalicão 32 21 9 5 7 27 20 7

7. Estoril 30 21 8 6 7 43 35 8

8. Moreirense 30 21 9 3 9 27 29 -2

9. Vitoria de Guimarães 28 21 8 4 9 23 30 -7

10. FC Alverca 24 21 7 3 11 21 36 -15

11. Estrela da Amadora 23 21 5 8 8 25 37 -12

12. Arouca 23 21 6 5 10 26 46 -20

13. Nacional 21 21 5 6 10 27 30 -3

14. Rio Ave 20 21 4 8 9 22 41 -19

15. Casa Pia 19 21 4 7 10 22 39 -17

16. Santa Clara 17 21 4 5 12 16 26 -10

17. Tondela 14 21 3 5 13 14 35 -21

18. AVS 5 21 0 5 16 15 54 -39

