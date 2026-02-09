Roma vence Cagliari (2-0) com 2 gols de Malen e segue firme na luta por vaga na Champions

Com dois gols do holandês Donyell Malen, a Roma venceu o Cagliari por 2 a 0 nesta segunda-feira (9), no Estádio Olímpico, na capital italiana, e alcançou a Juventus na disputa por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Na partida que concluiu parcialmente a 24ª rodada da Serie A – com o jogo entre Milan e Como adiado devido aos Jogos Olímpicos de Inverno na capital da Lombardia – o veloz atacante Malen, emprestado pelo Aston Villa desde janeiro, reforçou as chances de se classificar para os torneios europeus da equipe do técnico Gian Piero Gasperini.

A Roma conquistou a Conference League da Uefa e chegou à final da Liga Europa nos últimos anos, mas a sua última participação na principal competição de clubes da Europa foi na temporada de 2018/19, quando foi eliminada pelo Porto nas oitavas de final.

Depois de a Juve ter perdido dois pontos em casa no empate em 2 a 2 com a Lazio no domingo, os 'bianconeri' permanecem em quarto lugar, mas agora estão empatados em pontos com a Roma.

A Inter de Milão lidera o campeonato com 58 pontos, oito à frente do Milan, com o Napoli em terceiro lugar (49 pontos).

Também nesta segunda-feira, a Atalanta derrotou a Cremonese por 2 a 1, ampliando sua sequência invicta para sete partidas (cinco vitórias e dois empates) e agora disputa uma vaga nas competições europeias.

Nikola Krstovic (13') e Davide Zappacosta (25') colocaram a Atalanta em boa vantagem no início do jogo, mas um gol de Morten Thorsby, do Cremonese, nos acréscimos (90'+4), obrigou a 'Dea' a sofrer até o apito final.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Hellas Verona - Pisa 0 - 0

Sábado, 7 de fevereiro

Genoa - Napoli 2 - 3

Fiorentina - Torino 2 - 2

Domingo, 8 de fevereiro

Bologna - Parma 0 - 1

Lecce - Udinese 2 - 1

Sassuolo - Inter 0 - 5

Juventus - Lazio 2 - 2

Segunda-feira, 9 de fevereiro

Atalanta - Cremonese 2 - 1

Roma - Cagliari 2 - 0

Quarta-feira, 18 de fevereiro

(16h45) Milan - Como

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Napoli 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21

5. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 11

8. Lazio 33 24 8 9 7 26 23 3

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bologna 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Genoa 23 24 5 8 11 29 37 -8

16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/bur/dmc/nf/iga/ma/aam