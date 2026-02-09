Villarreal goleia Espanyol (4-1) e é 4º colocado em LaLiga

O Villarreal goleou o Espanyol por 4 a 1 no Estádio de la Cerámica, nesta segunda-feira (9), na partida que encerrou a 23ª rodada de LaLiga, e agora é quarto colocado com 45 pontos – empatado com o Atlético de Madrid (3º) – e com um jogo a menos.

O Espanyol, que havia vencido seus últimos cinco jogos do campeonato em 2025, sofreu sua quarta derrota consecutiva, desta vez diante do 'Submarino Amarelo', que superou uma má fase e consolidou sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Dessa forma, o Villarreal tem seis pontos de vantagem sobre o Betis, que ocupa a quinta posição e é o primeiro time fora da zona de classificação para o principal torneio europeu de clubes.

O time comandado por Marcelino garcía marcou todos os seus gols nesta segunda-feira na primeira hora de jogo, por meio de Mikautadze (35'), Salinas (41'), Pepé (50') e Moleiro (55').

O zagueiro uruguaio Leandro Cabrera fez o de honra para a equipe catalã já na reta final (88').

O Villarreal, que foi eliminado da Liga dos Campeões como o penúltimo colocado entre os 36 times da competição, sem nenhuma vitória em oito partidas, parece estar no caminho certo para retornar à principal competição europeia.

Já o Espanyol permanece na sexta posição, mas sua má fase em 2026 o deixa mais preocupado em atingir a marca dos 42 pontos, que geralmente garante a permanência na primeira divisão. O time catalão sofreu cinco derrotas e um empate nos seis jogos que disputou este ano.

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Celta Vigo - Osasuna 1 - 2

Sábado, 7 de fevereiro

Barcelona - Mallorca 3 - 0

Real Sociedad - Elche 3 - 1

Domingo, 8 de fevereiro

Alavés - Getafe 0 - 2

Athletic Bilbao - Levante 4 - 2

Sevilla - Girona 1 - 1

Atlético de Madrid - Betis 0 - 1

Valencia - Real Madrid 0 - 2

Segunda-feira, 9 de fevereiro

Villarreal - Espanyol 4 - 1

. adiado

Rayo Vallecano - Real Oviedo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31

3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20

4. Villarreal 45 22 14 3 5 43 24 19

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 34 23 10 4 9 27 31 -4

7. Celta Vigo 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2

9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0

10. Athletic Bilbao 28 23 8 4 11 25 33 -8

11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9

12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8

14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9

15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

18. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

