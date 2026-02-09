Assine
Wall Street fecha em alta e Dow Jones soma novo recorde

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 19:43

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (9), prolongando a recuperação iniciada na sexta, especialmente no setor de tecnologia, em uma semana marcada pela divulgação de dados macroeconômicos importantes.

O índice Dow Jones avançou 0,04% e alcançou um novo recorde de 50.135,87 pontos. O índice ampliado S&P 500 ganhou 0,47% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,90%.

"A recuperação observada na sexta-feira continua hoje (...) depois de as tecnológicas terem ficado em baixa por algumas semanas", afirmou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

A recuperação dos índices americanos ocorreu após três sessões consecutivas de fortes quedas, impulsionadas pela divulgação dos resultados trimestrais dos gigantes da tecnologia e pelo anúncio de planos de investimento cada vez mais ambiciosos.

As principais beneficiadas pelos movimentos de alta da segunda-feira foram "as megacapitalizações e as ações de alto desempenho", segundo analistas do Briefing.com.

O gigante dos semicondutores Nvidia, por exemplo, avançou 2,50%; a Microsoft subiu 3,13%; a Oracle disparou 9,64%; e a AMD ganhou 3,63%.

A partir de terça-feira, os investidores concentrarão a atenção em várias divulgações macroeconômicas, começando pelas vendas no varejo de dezembro.

Também são esperados os números oficiais de emprego de janeiro e o índice de preços ao consumidor (CPI), que serão divulgados na quarta-feira e na sexta-feira, respectivamente.

"Teremos dois dos dados mensais mais importantes na mesma semana, algo pouco comum", explicou Hogan.

O analista espera que o relatório de emprego "mostre alguns sinais de fraqueza".

Para os investidores, a fragilidade do mercado de trabalho dos Estados Unidos aumenta a probabilidade de que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros ao longo do ano, desde que a inflação permaneça sob controle.

ni/tmc/lov/val/am

