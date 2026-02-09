Petróleo sobe por temores sobre transporte em frente ao litoral iraniano

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (9), impulsionadas pelo aviso de prudência do governo americano aos navios que atravessarem o Estreito de Ormuz, perto do litoral do Irã.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em abril subiu 1,46% em Londres, para 69,04 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em março, subiu 1,28%, para 64,36 dólares.

Os preços aumentaram após a publicação de uma nota por parte do serviço marítimo do Departamento de Transporte americano com um aviso aos navios que navegam próximos da costa iraniana.

Às embarcações com bandeira americana "recomenda-se [...] que fiquem o mais distante possível das águas territoriais iranianas".

Esta advertência aumentou a preocupação no transporte marítimo internacional, pois 20% da produção mundial de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz.

"As tensões entre Estados Unidos e Irã vão continuar alimentando a volatilidade dos preços", resumem os analistas do Eurasia Group.

Donald Trump elogiou o que classificou de conversas "muito boas" na sexta-feira em Omã entre representantes de Washington e Teerã. Por sua vez, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, considerou nesta segunda que existe uma "profunda desconfiança" entre Irã e Estados Unidos.

