Tenista colombiano diz ter sido ameaçado de morte no Marrocos durante a Copa Davis

O tenista colombiano Nicolás Mejía denunciou nesta segunda-feira (9) ter recebido ameaças de morte contra sua família durante uma partida da Copa Davis 2026, disputada no Marrocos, que terminou em um clima tenso, com torcedores atirando garrafas das arquibancadas contra a delegação colombiana.

O atleta de 25 anos disse ter sido hostilizado por torcedores no domingo, na cidade marroquina de Casablanca, durante uma partida da primeira rodada classificatória do torneio, na qual derrotou o jogador local Reda Bennani, válida pelo Grupo Mundial I.

Mejía foi vaiado durante toda a partida, na qual garantiu a vitória da Colômbia por 3 a 1 na série.

No final da partida, o tenista colombiano colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio ao público, o que gerou uma revolta na quadra contra a delegação visitante.

Membros da equipe marroquina o confrontaram, enquanto o jogador colombiano pulava de forma provocativa, e os torcedores reagiram atirando garrafas.

Mejía contou que as pessoas gritavam que "iriam matar" sua família e "que iriam estuprar" sua mãe, sem especificar se essas ameaças partiram do público ou dos competidores marroquinos.

"Durante toda a partida, eles me insultaram e gritaram na minha cara. Diziam que eu era parente de Pablo Escobar [famoso traficante colombiano]", acrescentou ele em entrevista ao site Minuto 60.

Um representante da Federação Colombiana de Tênis disse à AFP que nenhum membro da delegação da Colômbia ficou ferido, embora tenham precisado ser escoltados para fora da quadra para garantir sua segurança.

"Os jogadores da outra equipe nos xingavam", "o capitão também gritava 'fuck you' ['vá se f...'] para mim", acrescentou Mejía.

Com esse triunfo, o tenista garantiu a vitória para seu país na série, o que os classificou para a repescagem de setembro, onde tentarão avançar para os Qualifiers de 2027, a elite da tradicional competição.

