Air Canada suspende voos a Cuba devido à escassez de combustível
A companhia aérea Air Canada suspendeu, nesta segunda-feira (9), seus voos para Cuba devido à escassez de combustível na ilha, que enfrenta um estrangulamento energético imposto pelos Estados Unidos.
"Nos próximos dias, a companhia realizará voos sem passageiros para buscar cerca de 3.000 clientes que já se encontram no destino e levá-los de volta para casa", informou a Air Canada em comunicado.
As autoridades cubanas informaram às companhias aéreas que operam no país que, a partir desta segunda-feira à meia-noite, o fornecimento de combustível ficará suspenso por um mês devido à crise energética.
