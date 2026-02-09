Assine
Air Canada suspende voos a Cuba devido à escassez de combustível

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 15:08

A companhia aérea Air Canada suspendeu, nesta segunda-feira (9), seus voos para Cuba devido à escassez de combustível na ilha, que enfrenta um estrangulamento energético imposto pelos Estados Unidos. 

"Nos próximos dias, a companhia realizará voos sem passageiros para buscar cerca de 3.000 clientes que já se encontram no destino e levá-los de volta para casa", informou a Air Canada em comunicado. 

As autoridades cubanas informaram às companhias aéreas que operam no país que, a partir desta segunda-feira à meia-noite, o fornecimento de combustível ficará suspenso por um mês devido à crise energética.

tib/pno/ad/nn/ic

Tópicos relacionados:

aviacao canada cuba

