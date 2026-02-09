Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe da ONU 'profundamente preocupado' por medidas israelenses para reforçar controle na Cisjordânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 15:08

compartilhe

SIGA

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está “profundamente preocupado” com novas medidas israelenses para reforçar o controle na Cisjordânia ocupada e abrir caminho para uma maior expansão dos assentamentos nesse território palestino, indicou seu porta-voz nesta segunda-feira (9). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O secretário-geral está profundamente preocupado com a decisão, noticiada, do gabinete de segurança israelense de autorizar uma série de medidas administrativas e de aplicação nas Áreas A e B da Cisjordânia ocupada”, disse o porta-voz Stéphane Dujarric. 

Além disso, Guterres advertiu que "a perspectiva de uma solução de dois Estados está sendo minada”, acrescentou Dujarric.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gw/sms/cr/nn/ic

Tópicos relacionados:

cisjordania conflito diplomacia israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay