Chefe da ONU 'profundamente preocupado' por medidas israelenses para reforçar controle na Cisjordânia
compartilheSIGA
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está “profundamente preocupado” com novas medidas israelenses para reforçar o controle na Cisjordânia ocupada e abrir caminho para uma maior expansão dos assentamentos nesse território palestino, indicou seu porta-voz nesta segunda-feira (9).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“O secretário-geral está profundamente preocupado com a decisão, noticiada, do gabinete de segurança israelense de autorizar uma série de medidas administrativas e de aplicação nas Áreas A e B da Cisjordânia ocupada”, disse o porta-voz Stéphane Dujarric.
Além disso, Guterres advertiu que "a perspectiva de uma solução de dois Estados está sendo minada”, acrescentou Dujarric.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
gw/sms/cr/nn/ic