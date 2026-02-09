Chefe da ONU 'profundamente preocupado' por medidas israelenses para reforçar controle na Cisjordânia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está “profundamente preocupado” com novas medidas israelenses para reforçar o controle na Cisjordânia ocupada e abrir caminho para uma maior expansão dos assentamentos nesse território palestino, indicou seu porta-voz nesta segunda-feira (9).

“O secretário-geral está profundamente preocupado com a decisão, noticiada, do gabinete de segurança israelense de autorizar uma série de medidas administrativas e de aplicação nas Áreas A e B da Cisjordânia ocupada”, disse o porta-voz Stéphane Dujarric.

Além disso, Guterres advertiu que "a perspectiva de uma solução de dois Estados está sendo minada”, acrescentou Dujarric.

