Air Europa retomará voos para a Venezuela em 17 de fevereiro

A companhia aérea espanhola Air Europa informou, nesta segunda-feira (9), que retomará seus voos para a Venezuela em 17 de fevereiro, somando-se a outras empresas que retomam suas operações para esse país após a suspensão decorrente da mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe.

“Estamos iniciando a reativação gradual da operação de e para a Venezuela, com os primeiros voos previstos para os dias 17, 20 e 22 de fevereiro”, indicou a Air Europa em seu site.

Assim como outras companhias aéreas internacionais, a Air Europa havia suspendido seus voos para a Venezuela após um alerta aéreo emitido em 21 de novembro pelos Estados Unidos sobre riscos na região devido à atividade militar.

Após os bombardeios de Washington sobre Caracas e a captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, a reguladora de aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) suspendeu a proibição às companhias aéreas comerciais de sobrevoar o Caribe.

Outra grande companhia aérea espanhola, a Iberia, está avaliando as garantias de segurança antes de anunciar uma data para retomar os voos para a Venezuela, segundo a imprensa espanhola.

Empresas como a portuguesa TAP, a colombiana Avianca e a panamenha Copa já anunciaram a retomada de suas conexões com o país sul-americano.

