Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Air Europa retomará voos para a Venezuela em 17 de fevereiro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 13:55

compartilhe

SIGA

A companhia aérea espanhola Air Europa informou, nesta segunda-feira (9), que retomará seus voos para a Venezuela em 17 de fevereiro, somando-se a outras empresas que retomam suas operações para esse país após a suspensão decorrente da mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Estamos iniciando a reativação gradual da operação de e para a Venezuela, com os primeiros voos previstos para os dias 17, 20 e 22 de fevereiro”, indicou a Air Europa em seu site. 

Assim como outras companhias aéreas internacionais, a Air Europa havia suspendido seus voos para a Venezuela após um alerta aéreo emitido em 21 de novembro pelos Estados Unidos sobre riscos na região devido à atividade militar. 

Após os bombardeios de Washington sobre Caracas e a captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, a reguladora de aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) suspendeu a proibição às companhias aéreas comerciais de sobrevoar o Caribe. 

Outra grande companhia aérea espanhola, a Iberia, está avaliando as garantias de segurança antes de anunciar uma data para retomar os voos para a Venezuela, segundo a imprensa espanhola. 

Empresas como a portuguesa TAP, a colombiana Avianca e a panamenha Copa já anunciaram a retomada de suas conexões com o país sul-americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

du/al/eg/jc/aa

Tópicos relacionados:

aviacao politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay