Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

María Corina Machado está disposta a voltar à Venezuela apesar da nova prisão de um aliado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 13:44

compartilhe

SIGA

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, afirmou nesta segunda-feira (9) que está preparada para retornar ao seu país, apesar da prisão de um de seus aliados mais próximos que havia sido libertado anteriormente. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Isso não afeta em nada o meu retorno. Muito pelo contrário", disse Machado a jornalistas em Washington. 

"O que está acontecendo na Venezuela neste momento demonstra que estamos enfrentando não apenas um regime criminoso, mas um regime que tem medo da verdade, que tem medo de seus cidadãos", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz-sct/sms/nn/dga/aa

Tópicos relacionados:

direitos politica prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay