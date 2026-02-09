María Corina Machado está disposta a voltar à Venezuela apesar da nova prisão de um aliado

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, afirmou nesta segunda-feira (9) que está preparada para retornar ao seu país, apesar da prisão de um de seus aliados mais próximos que havia sido libertado anteriormente.

"Isso não afeta em nada o meu retorno. Muito pelo contrário", disse Machado a jornalistas em Washington.

"O que está acontecendo na Venezuela neste momento demonstra que estamos enfrentando não apenas um regime criminoso, mas um regime que tem medo da verdade, que tem medo de seus cidadãos", acrescentou.

