Edmundo González exige 'prova de vida imediata' de opositor venezuelano detido

O líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, exilado em Madri, exigiu nesta segunda-feira (9) uma "prova de vida imediata" para Juan Pablo Guanipa, outro político próximo a María Corina Machado que foi detido novamente horas depois de ser libertado da prisão.

"A falta de informações sobre o paradeiro de Juan Pablo Guanipa configura um desaparecimento forçado. Exigimos prova de vida imediata!", escreveu González Urrutia, que concorreu contra Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024 e afirma ter vencido o pleito, marcado por denúncias de irregularidades.

