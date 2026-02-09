Assine
Internacional

Edmundo González exige 'prova de vida imediata' de opositor venezuelano detido

AFP
AFP
09/02/2026 12:55

O líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, exilado em Madri, exigiu nesta segunda-feira (9) uma "prova de vida imediata" para Juan Pablo Guanipa, outro político próximo a María Corina Machado que foi detido novamente horas depois de ser libertado da prisão. 

"A falta de informações sobre o paradeiro de Juan Pablo Guanipa configura um desaparecimento forçado. Exigimos prova de vida imediata!", escreveu González Urrutia, que concorreu contra Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024 e afirma ter vencido o pleito, marcado por denúncias de irregularidades.

