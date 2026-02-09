Assine
Internacional

EUA intercepta no oceano Índico petroleiro que escapou do bloqueio no Caribe

09/02/2026 12:44

As forças americanas interceptaram no oceano Índico um petroleiro que conseguiu se esquivar do bloqueio imposto pelo presidente Donald Trump aos navios sancionados no Caribe, informou o Pentágono nesta segunda-feira (9). 

"As forças americanas interceptaram" o navio, disse o Pentágono em resposta a uma pergunta da AFP, após anunciar no X que forças americanas haviam abordado "sem incidentes" o Aquila II, sancionado pelo governo de Washington.

