EUA intercepta no oceano Índico petroleiro que escapou do bloqueio no Caribe
As forças americanas interceptaram no oceano Índico um petroleiro que conseguiu se esquivar do bloqueio imposto pelo presidente Donald Trump aos navios sancionados no Caribe, informou o Pentágono nesta segunda-feira (9).
"As forças americanas interceptaram" o navio, disse o Pentágono em resposta a uma pergunta da AFP, após anunciar no X que forças americanas haviam abordado "sem incidentes" o Aquila II, sancionado pelo governo de Washington.
