EUA considera 'trágica' a sentença de 20 anos contra o magnata da mídia de Hong Kong
Os Estados Unidos criticaram, nesta segunda-feira (9), a sentença de 20 anos de prisão imposta por um tribunal de Hong Kong ao magnata da mídia Jimmy Lai e pediram a Pequim que o liberte imediatamente por razões humanitárias.
"A decisão do Tribunal Superior de Hong Kong de condenar Jimmy Lai a 20 anos é um desfecho injusto e trágico para este caso", afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, em comunicado.
"Isso demonstra ao mundo que Pequim está disposta a ir a extremos para silenciar aqueles que defendem as liberdades fundamentais", acrescentou Rubio, que pediu também que o magnata da mídia, de 78 anos, seja colocado em "liberdade condicional humanitária".
